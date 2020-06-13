13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



12: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy



12: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Frolov, Alexander



12: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey



12: 30 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor



12: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly



13: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy



13: 00 LP Elistratov, Igor - Frolov, Alexander



13: 00 GK1 Jeonbuk - Incheon United FC



13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers



13: 00 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey



13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC



13: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey



13: 30 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill



13: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Yusipov, Timofey



14: 00 AL2 Heidenheim - Jahn Regensburg



14: 00 AL2 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden



14: 00 AL2 Nürnberg - Greuther Furth



14: 00 AL2 Osnabruck - Bochum



15: 00 LP Demic, Ying - Pronkin, Maxim



15: 00 İS1 Espanyol - Alaves



15: 00 LP Kuzmin, Sergey - Menshikov, Andrey



15: 00 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy



15: 30 LP Ivanov, Valery - Volkov, Aleksandr Dmitrie



15: 30 LP Molodtsov, Denis - Novikov, Ilya



15: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo



16: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Ivanov, Valery



16: 00 LP Menshikov, Andrey - Molodtsov, Denis



16: 00 LP Pronkin, Maxim - Pinkovskii, Pavel



16: 30 AL1 F. Düsseldorf - B. Dortmund



16: 30 AL1 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt



16: 30 AL1 Köln - Union Berlin



16: 30 AL1 Paderborn - Werder Bremen



16: 30 AL1 Wolfsburg - Freiburg



18: 00 İS1 Celta Vigo - Villarreal



19: 30 AL1 Bayern Münih - Monchengladbach



20: 30 İS1 Leganes - Real Valladolid



23: 00 PO1 Braga - Boavista



23: 00 İS1 Mallorca - Barcelona



Kupada Bayern'e kök söktüren Frankfurt, son haftaların formda takımı Hertha'ya konuk olacak. Müller ve Lewandowski'den yoksun Bayern ise M 'Gladbach'ı ağırlayacak...



"Derbi Sevillano" ile perşembe günü geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, Lionel Messi ve arkadaşları sahne alacak. Barcelona, Kubo ile salgın öncesinde formda bir görüntüde olan Mallorca'ta konuk olacak.



"Braga - Boavista" karşılaşmasıyla birlikte Portekiz Primeira Liga yayınları da tüm hızıyla sürüyor!



Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











