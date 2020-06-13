13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy
12: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Frolov, Alexander
12: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey
12: 30 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor
12: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly
13: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy
13: 00 LP Elistratov, Igor - Frolov, Alexander
13: 00 GK1 Jeonbuk - Incheon United FC
13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers
13: 00 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC
13: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
13: 30 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill
13: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Yusipov, Timofey
14: 00 AL2 Heidenheim - Jahn Regensburg
14: 00 AL2 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden
14: 00 AL2 Nürnberg - Greuther Furth
14: 00 AL2 Osnabruck - Bochum
15: 00 LP Demic, Ying - Pronkin, Maxim
15: 00 İS1 Espanyol - Alaves
15: 00 LP Kuzmin, Sergey - Menshikov, Andrey
15: 00 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
15: 30 LP Ivanov, Valery - Volkov, Aleksandr Dmitrie
15: 30 LP Molodtsov, Denis - Novikov, Ilya
15: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
16: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Ivanov, Valery
16: 00 LP Menshikov, Andrey - Molodtsov, Denis
16: 00 LP Pronkin, Maxim - Pinkovskii, Pavel
16: 30 AL1 F. Düsseldorf - B. Dortmund
16: 30 AL1 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16: 30 AL1 Köln - Union Berlin
16: 30 AL1 Paderborn - Werder Bremen
16: 30 AL1 Wolfsburg - Freiburg
18: 00 İS1 Celta Vigo - Villarreal
19: 30 AL1 Bayern Münih - Monchengladbach
20: 30 İS1 Leganes - Real Valladolid
23: 00 PO1 Braga - Boavista
23: 00 İS1 Mallorca - Barcelona
Kupada Bayern'e kök söktüren Frankfurt, son haftaların formda takımı Hertha'ya konuk olacak. Müller ve Lewandowski'den yoksun Bayern ise M 'Gladbach'ı ağırlayacak...
"Derbi Sevillano" ile perşembe günü geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, Lionel Messi ve arkadaşları sahne alacak. Barcelona, Kubo ile salgın öncesinde formda bir görüntüde olan Mallorca'ta konuk olacak.
"Braga - Boavista" karşılaşmasıyla birlikte Portekiz Primeira Liga yayınları da tüm hızıyla sürüyor!
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!