13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi.

13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları, System.String[]

Bu bir ilandır


İşte günün CANLI YAYIN listesi...


12: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy


12: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Frolov, Alexander


12: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey


12: 30 LP Abramov, Kirill - Elistratov, Igor


12: 30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly


13: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy


13: 00 LP Elistratov, Igor - Frolov, Alexander


13: 00 GK1 Jeonbuk - Incheon United FC


13: 00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers


13: 00 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey


13: 00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC


13: 30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey


13: 30 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill


13: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Yusipov, Timofey


14: 00 AL2 Heidenheim - Jahn Regensburg


14: 00 AL2 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden


14: 00 AL2 Nürnberg - Greuther Furth


14: 00 AL2 Osnabruck - Bochum


15: 00 LP Demic, Ying - Pronkin, Maxim


15: 00 İS1 Espanyol - Alaves


15: 00 LP Kuzmin, Sergey - Menshikov, Andrey


15: 00 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy


15: 30 LP Ivanov, Valery - Volkov, Aleksandr Dmitrie


15: 30 LP Molodtsov, Denis - Novikov, Ilya


15: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo


16: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Ivanov, Valery


16: 00 LP Menshikov, Andrey - Molodtsov, Denis


16: 00 LP Pronkin, Maxim - Pinkovskii, Pavel


16: 30 AL1 F. Düsseldorf - B. Dortmund


16: 30 AL1 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt


16: 30 AL1 Köln - Union Berlin


16: 30 AL1 Paderborn - Werder Bremen


16: 30 AL1 Wolfsburg - Freiburg


18: 00 İS1 Celta Vigo - Villarreal


19: 30 AL1 Bayern Münih - Monchengladbach


20: 30 İS1 Leganes - Real Valladolid


23: 00 PO1 Braga - Boavista


23: 00 İS1 Mallorca - Barcelona


Kupada Bayern'e kök söktüren Frankfurt, son haftaların formda takımı Hertha'ya konuk olacak. Müller ve Lewandowski'den yoksun Bayern ise M 'Gladbach'ı ağırlayacak...


"Derbi Sevillano" ile perşembe günü geri dönen İspanya La Liga'da bu akşam, Lionel Messi ve arkadaşları sahne alacak. Barcelona, Kubo ile salgın öncesinde formda bir görüntüde olan Mallorca'ta konuk olacak.


"Braga - Boavista" karşılaşmasıyla birlikte Portekiz Primeira Liga yayınları da tüm hızıyla sürüyor!


Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Phoenix, Suwon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:31 

Son Dakika Spor 13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf mağlup etti         
19:01
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı         
17:15
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 19:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 13.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]