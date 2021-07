13.07.2021 Basın Duyurusu (2021 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı) - Son Dakika

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ

2021 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

İlgi: "2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair " 19/06/2021 tarih 31516 sayılı tebliğ.

Karar Tarihi : 05/07/2021

Karar Sayısı : 01

2021 yılı İlimiz Kurban Hizmetleri Komisyonu aşağıda imzası bulunan üyelerin iştirakiyle 05/07/2021 tarihinde saat 11. 00'da Vali Yardımcısı Ahmet YILDIZ'ın Makam odasında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

2021 Yılı Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini vecibelere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kendilerinin veya vekalet yoluyla kestirmeleri için, komisyonumuzca İlimiz merkezi için belirlenen kurban kesim yerleri, tesisten faydalanma ve kesim ücretleri ile belirlenen şartlara uymayan kurban sahipleri hakkında uygulanacak cezai müeyyideler aşağıya çıkarılmıştır.

GENEL HUSUSLAR 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 19. 06. 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine, İlimize giriş noktalarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve DBB Zabıta Daire Başkanlığınca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonu adına İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelinin katılımı ile "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 ve "Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu" Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine komisyonumuzca izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 29. 06. 2021 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine, İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin 06. 07. 2021 Salı gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına, Kurbanlık hayvan satış yerlerinin, ilgili tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine, Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına, Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına, Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına, Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına, Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına, Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılmalıdır. Sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (COVİD-19 tanılı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişine izin verilmesine, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına, Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına, Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına, Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına, Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına, Müşteriler hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumasına, Girişte el antiseptiği kullanılmasına, Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına, Hayvan satış alanlarında maske takılmasına, Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına, Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına, Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına, Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına, Satıcıların, hayvan satış alanlarında bilgilendirme tabelalarını okumasına ve el antiseptiği kullanması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanmasının sağlanmasına, Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVİD-19 tanısı alan veya temaslı satıcıların hayvan satış alanlarına girmemesi ve bu durumda olduğu tespit edilen satıcıların derhal en yakın sağlık kuruluşana yönlendirilmesinin sağlanması, Satış ünitelerinin önüne COVİD-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına, Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamasına, Hayvan satış alanlarında maske takılması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmesi ve yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmasına, Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmasına, Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 2 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine, Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır. a Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

c Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına, Belgesiz ve küpesiz olarak yakalanan kaçak hayvanların kesim amacıyla mezbahaya veya gerekli durumlarda karantina merkezlerine sevklerinde bahse konu yerlere götürülene ve kesim işlemi tamamlanana kadar Emniyet veya Jandarma görevlileri tarafından araçlara eşlik edilmesine ve bu amaçla 7/24 esasına göre gerekli görevlendirilmelerin yapılmasına, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurumlar tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı "Görevli Kimlik Kartı" ve "Kesim Elemanı Kimlik Kartı" düzenlenmesine, kesim yerlerinde, 'Kasaplık Belgesi' veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanların görevlendirilmesine, Kesilen hayvanların etlerinde insan sağlığına zararlı bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bilgi verilmesine, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alman tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine, Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta sakinleştirici içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına, İl, ilçe ve mahallelerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına, Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine, Komisyonun belirlediği yerler dışında kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin mahalle muhtarları tarafından toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılmasına, İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi kurumlarınca yapılmasına, işlem sonuçlarının İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İl Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına, Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 5. Maddesi (m) fıkrasında belirtilen "kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir" hükmü gereğince İlçe komisyonlarınca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden tahsil edilerek açılacak hesaptan ilgili personele ödenmesine, Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda Müftülüklerce camilerde vaaz, hutbelerde ve diğer görevlilerce radyo ve televizyonlarda açıklamalar yapılmasına, Komisyon Kararlarının birer suretinin Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile İlçe Kaymakamlıklarına gönderilmesine, Canlı hayvan satışı ve kurbanlık hayvan kesimi yerlerinin yazılı ve görsel medya yolu ile vatandaşlara duyurulması, Büyükşehir Belediyesince de bez afişlerle desteklenmesine, Ticari amaçla özel kesim yeri oluşturmak isteyen tüccarların komisyonun iznine tabi tutulmasına, Komisyonca belirlenen kesim noktalarında belgesiz ve ehil olmayanların kesim yapmalarına müsaade edilmemesine, Canlı Hayvan Borsası, İskanevleri hayvan satış ve kesim yerine sabit, diğer alanlarda en kısa sürede ulaşması sağlayacak şekilde sağlık hizmeti için Sağlık Müdürlüğünce ambulans görevlendirilmesine, Olası büyükbaş hayvan kaçmaları ve çevreye tehlike arz edebilecek durumlar için Büyükşehir Belediyesince tedbir alınmasına, Denetim ekiplerince tespit edilen sahipsiz ve çalıntı hayvanlar Savcılık kararı ile Canlı Hayvan Borsası yetkililerine teslim edilmesine, Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken, uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınarak satış yerlerine girişlerde bu bilgilerin kontrol edilmesine, Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan toplama merkezi, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonun aksatılmaması, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulması ve kontrollerde gösterilmesi sağlanacaktır. İlimiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına tespiti yapan emniyet birimleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet birimlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurların alınmasına, kurban bayramı öncesi ve süresince küpesiz ve belgesiz olarak yakalanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında imkanlar ölçüsünde lojistik hizmetlerin Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanmasına,

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÖZEL SEKTÖR VE ŞAHISLARCA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR 1- Büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler tarafından Kurul kararlarının ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin bir yönetim planının hazırlanması ve uygulanmasının çevre ve orman müdürlüklerince sağlanmasına,

2- Belediyelerce satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarının düzenli bir şekilde günlük olarak ve sıhhi bir şekilde toplayarak çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmesine,

3- Büyükşehir belediyelerince, varsa transfer istasyonları ve atık bertaraf tesislerinde bayram süresince hizmet verilmesi, toplu kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik amaçlı yeterli miktarda su sağlanmasına,

4- Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün ilçe belediyelerinin zabıta birimleri ile birlikte Büyükşehir belediyelerinin zabıta birimlerinin de yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda aralıksız denetim yapmalarına,

5- İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2021yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,

6- Kurban bayramı öncesinde ve kurban bayramı süresince Tarım İl Müdürlerinin sorumluluğunda ve hayvan sağlığı şube müdürlerinin koordinasyonunda il ve ilçe müdürlüklerinde yeterli sayıda araç ile nöbetçi veteriner hekim görevlendirilmesine,

III. KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

1- 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6. maddesinin (f) bendi gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak açmamış), kurban vasfı taşımayan özellikle gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı, satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da ağıl kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" Ek-4 alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle işaretlenmesine, kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişi asılmasına,

2-Kurbanlık hayvanlar hayvan park, pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yanı sıra Komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara kurbanlık satış ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulacaktır. Kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde tutularak denetim ve kontrol hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesine,

3- Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde Menşe Şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ile büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgeleri kontrol edilerek, sadece belgeleri tam olan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine,

4- Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabıta ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak kontrol edilmesine,

5- Kurbanlık hayvan satış yerleri belediyelerle müşterek olarak her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak temizlenecek, ayrıca etkin dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmesine,

6- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesine,

7- Hayvanların pazar yerleri ve kurban satış izni verilen yerler dışında satışına izin verilmeyecek, 2021 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen Hayvan Refahının sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

IV. KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİNDE VE KESİM YERLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR

1- Kurbanlık hayvanlar, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde, kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilmesine,

2- Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılmamasına,

3- Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına,

4- Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan artıklar ile özellikle kist hidatikli karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının sağlanmasına,

5- Kurbanlık hayvanlar, kasaplar ve eğitim görmüş ehil kişilerce hayvanların yaralanma ve gereksiz yere acı veya ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalı ve kesilmelidir. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçakların yeterince keskin olmasına,

6- Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanarak yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,

7- Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Kurban kesim organizasyonu yapan vakıf, dernek, süpermarket, kombina vb. kurum ve kuruluşlar komisyonlar vasıtasıyla sisteme katılarak kurban organizasyonlarının bir bütünlük içinde yapılmasının sağlanmasına,

9- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan satan yetiştiriciler veya celepler; sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satıcı ile ilgili kısmına "Kurbanlık olarak satıldı" ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın ya da ikamet ettikleri yerdeki İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etmelerine,

KURBAN SATIŞ VE TOPLU KESİM YAPILACAK YERLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru vb. alt yapısı hazırlanmış yerler olacaktır. Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacaktır. Kesim yeri, kesim sonunda tazyikli suyla yıkama imkanına sahip olacak, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunacak ve yıkama suları mutlaka kanalizasyona veya foseptiğe verilecek, kesinlikle çevreye bırakılmayacaktır. Hayvan dışkıları vb. atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır. Kesim sonrası, kesim mahalli dezenfekte edilecek, kesim işleminin birkaç gün sürmesi durumunda dezenfeksiyon işlemi her günün sonunda yapılacaktır. Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesine, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına, 7-Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır.

8-Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulunduracaktır.

9- Belediyeler, atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaştıracaklardır.

KURBAN KESİM YERLERİ Sur İlçesi Kamer-Et (May-Et) Kombinası - Mardin Yolu Üzeri Sur İlçesi Güler-Et Kombinası - Mardin Yolu Üzeri 12. Km Sur İlçesi Canlı Hayvan Borsası - Çarıklı Mah. Mardin Yolu Üzeri Bağlar İlçesi Beymir Et Kombinası - Övündüler Köyü Mevki Şanlıurfa Yolu 25. Km Besi OSB Bölgesi Bağlar İlçesi 8. Anajet Üssü Komutanlığı Oto Yıkama Yeri - Mardin Yolu Üzeri Yunus Emre Mah. Yenişehir İlçesi Sabit Semt Pazarı - Aziziye Mahallesi Toplu Konut Camisi Karşısı Yenişehir İlçesi Kurdoğlu Lojmanları Alanı İçindeki Beton Saha - Ofis Yenişehir İlçesi Üç Kuyular Toplu Konut Sabit Semt Pazarı - Üç Kuyular Toplu Konut (TOKİ) Kayapınar İlçesi Şehir Stadyumu 1 No'lu giriş Otopark Alanı - Talaytepe Kayapınar İlçesi Emniyet Loj. Eski Isıtma Sistem Binası Yanı - Urfa Yolu Üzeri

KURBAN KESİM VE TESİSTEN FAYDALANMA ÜCRETLERİ 1. KURBAN KESİM ÜCRETLERİ

a) Büyükbaş hayvan kesim ücreti : 230, 00 TL

b) Küçükbaş hayvan kesim ücreti : 55, 00 TL

2. TESİSTEN FAYDALANMA ÜCRETLERİ

a) Büyük baş hayvan için tesisten faydalanma ücreti : ……. . TL

b) Küçük baş hayvan için tesisten faydalanma ücreti : ……. . TL

3. KURBAN SATIŞ YERLERİ

a) Sur İlçesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası - Çarıklı Mah. Mardin Yolu Üzeri

b) Sur İlçesi Çarıklı Bölgesi'ndeki Besi Çiftlikleri - Çarıklı Mah. Sur

c) Bağlar İlçesi İskan Evleri - Yeniköy Mezarlığı Karşısı

d) Yenişehir İlçesi Kömür Tevzi Sahası Çevresi - Şehitlik Mah.

e-)Kayapınar İlçesi Şeyhmus Pastanesi Arkası İMKB Lisesi Altı - Peyas Mah. Kayapınar Cad. Gaziler

e)Kayapınar İlçesi Şehir Stadyumu Karşısı - Laleş Bulv. Kayapınar Talaytepe

ÖNEMLİ NOT

1- Hayvanların kaçması ve çevreye zarar vermeleri durumunda Belediye yakalama ekibinin hazır bulundurulmasına,

2- Belediyelerin yeterli sayıda temizlik elemanı temin etmesi, kullanılacak içilebilir nitelikte ve basınçta olması, araçların bir merkezden yönetilebilmesi, görev alacak araç ve personelin önceden belirlenmesine,

3- Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Belediye başkanlıkları ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri ekiplerince yapılmasına,

4- Yukarıda belirlenen yerler dışında park, Cadde, Sokak, Meydan gibi açık yerlerde kurban kesmek yasaktır. Söz konusu yasaklara uymayan kurban sahipleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Müftülüğü