13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) - Son Dakika
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13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

13.08.2021 20:28
13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021­ YÖK­DİL/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir (1) adet biyometrik...

29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021­ YÖK­DİL/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir (1) adet biyometrik fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi hususunda? Sur İlçe Nüfus Müdürlüğü 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07. 00-­10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd. gib. gov. tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunun alınması sağlanarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecektir.

İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Türkiye Cumhuriyeti, Hisarcık, Pazar, Sur, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) - Son Dakika
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