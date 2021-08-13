29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021­ YÖK­DİL/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir (1) adet biyometrik fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi hususunda? Sur İlçe Nüfus Müdürlüğü 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07. 00-­10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › 13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) - Son Dakika

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