13.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması

İletişim yoluyla dolandırıcılık suçu ile etkin mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi suretiyle suçun farkındalığının artırılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla suç önleme faaliyeti çerçevesinde; ülkemizdeki tüm Sabit ve GSM hat abonelerine; "İçişleri Bakanlığı Önemle Duyurur; Sizi Polis, Asker veya Savcıyım Diyerek Arayıp, Hesap ya da Kimlik Bilgileriniz Terör Örgütünün Eline Geçti Gibi Sözlerle Sizden Para veya Banka Hesap Bilgilerinizi İsteyen Dolandırıcılara İtibar Etmeyiniz. Çünkü Devlet Para ve Hesap Numarası İstemez. " içerikli ses kaydı dış arama yöntemiyle ayrıca aynı metin SMS olarak gönderilmektedir.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşlarımızın, konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle bir çalışması olmadığını düşünerek şikayette bulundukları ve görevlilerimizce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt yaşadıkları görülmüştür.

Ayrıca bazı vatandaşlarımızın da internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yaptıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullandığı GSM ve Sabit telefon hatlarına iletilen sesli aramalar ve SMS'ler, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bir faaliyet olup vatandaşlarımızın aksi yönde yapılan beyan ve açıklamalara itibar etmemeleri hususu; kamuoyuna önemle duyurulur.