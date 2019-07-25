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13-17 yaş grubu için Müzikal oyunculuğa giriş yaz okulu'nun kayıtları başladı

32 dakika önce

Beykoz Kundura'da yer alan sanat ve oyunculuk akademisi Famelog Academy'nin 13 - 17 yaş grubuna yönelik düzenlediği Müzikal Oyunculuğa Giriş Yaz Okulu için kayıtlar 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor!

13-17 yaş grubu için Müzikal oyunculuğa giriş yaz okulu'nun kayıtları başladı, System.String[]

SON GÜN 31 TEMMUZ!

Yönetmen ve oyuncu Korel Cezayirli'nin oyunculuk; dansçı, koreograf ve sanat yönetmeni Nur Doğan'ın dans; opera sanatçısı Deniz Karausta'nın ise şan derslerini vereceği eğitimler 4 hafta boyunca Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Verdiği eğitimlerle kültür sanat dünyasına donanımlı üyeler kazandırmayı hedefleyen Famelog Academy'nin düzenlediği Müzikal Oyunculuğa Giriş Yaz Okulu, 13-17 yaş grubuna yönelik düzenleniyor.

Müzikal Oyunculuğa Giriş Yaz Okulu'nda 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayacak olan dersler pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve toplam 4 hafta sürecek.

Bir aylık yoğunlaştırılmış yaz programında öğrenciler Korel Cezayirli'nden diksiyon, ses tekniği, müzikal oyunculuk kuramı, doğaçlama, metin analizi gibi oyunculuk derslerini; Nur Doğan'dan temel bale, vücut koordinasyon, dans tiyatrosu, koreografi gibi dans derslerini; Deniz Karausta'dan ise şan, nefes eğitimi, solfej gibi müzik eğitimlerini alacaklar.

Müzikal Oyunculuğa Giriş Yaz Okulu sonunda yapılacak değerlendirmeyi başarıyla geçenler, Famelog Academy'de eylül ayında başlayacak tam zamanlı Müzikal Okulu'na katılmaya hak kazanacaklar. Bu uzun dönemli okulda ise, duayen oyuncu Haldun Dormen'in yöneteceği müzikal oyunlarda yer alabilecek kapasitede öğrenciler yetiştirmeye yönelik bir eğitim verilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:09 Kaynak: Bültenler
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