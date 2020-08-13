13 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Otel Franco
01:40 Kanatsız Kuşlar
04:00 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Otel Franco
20:00 Yenilmezler
21:50 Geleceğe Dönüş
22:35 Geleceğe Dönüş 2