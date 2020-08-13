13 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

01:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını

01:15 Şampiyonluğun Mimarları

01:30 Transfer

02:30 M. Başakşehir Top 10 Gol

02:30 Özel Röportaj

02:30 Süper Lig En İyi 10 Asist

02:45 Maç Saati

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:00 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Selçuk İnan Hikaye

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Özel Röportaj

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Şampiyonluğun Mimarları

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

10:15 Asist Kralı Edin Visca

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:30 Geniş Özet

10:30 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:30 Süper Lig En İyi 10 Asist

13:30 Şampiyonluğun Mimarları

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Taraftar

14:00 Futbolun Şehirleri

14:15 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i

15:00 Gamer

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Taraftar

15:30 Maç Saati

15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

16:00 Maç Saati

16:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 Kolaysa Anlat

19:00 Futbolun Şehirleri

19:45 Selçuk İnan Hikaye

20:00 beIN Manşet

20:00 Özel Röportaj

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

21:00 Taraftar

21:00 beIN Manşet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

22:00 Atalanta - PSG

22:00 Maç Saati

22:00 beIN Teknik

22:00 Leipzig - A. Madrid

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Atalanta - PSG

23:00 Leipzig - A. Madrid

23:00 beIN Wellness

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri