13 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Suikastçı
00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:30 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
05:20 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Suikastçı
20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park
22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
22:45 Çember: 13. Adım