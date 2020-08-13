13 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Suikastçı

00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:30 Aramızda Kalsın

04:30 Kara Sevda

05:20 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Suikastçı

20:00 Kayıp Dünya: Jurassic Park

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

22:45 Çember: 13. Adım