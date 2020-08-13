13 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
01:05 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 Spor Artı
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 Gündem Futbol Transfer
05:00 Gündem Futbol
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
21:00 İleri Üçlü
21:00 Gündem Futbol
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Aktüel Futbol
23:00 Spor Artı