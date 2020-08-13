13 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:05 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:05 Spor Artı

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:00 Gündem Futbol Transfer

05:00 Gündem Futbol

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

07:58 İstiklal Marşı

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Lig Hatırası

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

17:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

20:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri

21:00 İleri Üçlü

21:00 Gündem Futbol

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Aktüel Futbol

23:00 Spor Artı