13 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Apartmanlar Yarışıyor

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

05:40 8x8

06:00 Oynat Bakalım

06:40 Bilginiz Olsun

07:15 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye 2020