Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
06:30 Yeni Sezonun Modası
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maç
14:00 Süper Lig 2020 - 2021 Sezonu En Güzel 100 Gol
14:30 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:30 İstatistik Bankası
19:00 beIN Süper Lig
20:30 Maç Saati
21:15 beIN Süper Lig
21:30 Maç Saati
22:30 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika