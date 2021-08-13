Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 Spor Bülteni
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:30 Spor Bülteni
13:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
16:30 Spor Bülteni
17:30 Gündem Futbol Transfer
19:55 Ankaragücü - Gençlerbirliği
22:00 Spor Bülteni
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika