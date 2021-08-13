13 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Kapan

02:25 3'te 3

04:00 Masumlar Apartmanı

06:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

07:10 Kalk Gidelim

10:55 Tozkoparan İskender

12:45 Gönül Dağı

16:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

21:55 Gizemli Adaya Yolculuk

23:50 Seneye Bu Zamanlar