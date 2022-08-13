Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Duy Beni
02:45 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
10:45 Ah Nerede
13:45 Duy Beni
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
22:30 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika