Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:25 Mükemmel Eşleşme
03:40 Gönül Dağı
05:30 Kalk Gidelim
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
12:25 Mükemmel Eşleşme
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika