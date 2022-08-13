13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

13.08.2022 06:43
13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:25 Mükemmel Eşleşme

03:40 Gönül Dağı

05:30 Kalk Gidelim

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:30 Şefin Sağlıklı Masası

10:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

12:25 Mükemmel Eşleşme

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

YORUMLAR
500
Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler
Kaynak: InterSinema.com

Mükemmel Eşleşme, Toros Dağları, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 06:47:22. #1.12#
SON DAKİKA: 13 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement