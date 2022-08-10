13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak - Son Dakika
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13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak

10.08.2022 00:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle 13 Ağustos'ta düzenleyeceği törenin detayları açıklandı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği anma töreninin detayları belli oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

BAKAN ERSOY'UN İMZASIYLA DAVETİYE YAYINLANDI

Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlandı. Davetiyede ise, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma programına katılacak
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13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Vali'yi anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Vali'yi anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak - Son Dakika


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