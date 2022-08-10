Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği anma töreninin detayları belli oldu.
Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Son Dakika › Güncel › 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Hacı Bektaş Vali'yi anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak - Son Dakika