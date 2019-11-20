13. Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası başladı

Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) Koordinatörü Anwar Zibaoui, Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası etkinlikleriyle otomotivden enerjiye, kamudan özel sektöre kadar farklı alanlardan oluşan bir birliktelik inşa edildiğini belirterek, "Akdeniz genelinde birçok ekonomik zorluk olmasına rağmen iş birliklerini geliştirerek güçleneceğiz." dedi.



Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu 13'üncü Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftası (MedaWeek) etkinlikleri İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Zibaoui, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, önemli katılımcıların yer almasıyla organizasyonun güçlü bir iş birliği ve yatırım ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Akdeniz ülkelerinin ortak kalkınma ve refah hedeflerine rağmen zor zamanlar geçirildiğini ifade eden Zibaoui, "Akdeniz dünyada bir sınır haline geldi ve bölgede Rusya, Çin gibi yeni, güçlü aktörler var. Ekonomik krizlere karşı Akdeniz ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) birlikte çalışmalı. Güvenlik, iklim değişikliği ve küresel ısınma problemleri gibi sorunlara yeni ve kalıcı çözümler bulmalıyız. AB'nin Akdeniz'den Akdeniz'in AB'den neler istediği anlaşılmalı." diye konuştu.

Akdeniz'in bütünleşmesinin bölgede gelişmekte olan ülkelerinin kalkınması için çok önemli olduğunu dile getiren Zibaoui, şöyle devam etti:

"Farklı ülkelerden özel sektör firmalarının bir araya gelerek yeni kalkınma hamlelerini beraber gerçekleştirmesi, genç işsizliğinin ve ekonomik sorunların çözümü için çok önemli. Çok yüksek olan genç işsizlik oranlarına karşı yeni iş imkanları üretmeliyiz ki bu oran ülke nüfuslarının çoğunda yüzde 30'a karşılık geliyor. Buradaki etkinlik kapsamında otomotiv, enerji, kamu ve özel sektör gibi farklı alanlardan oluşan bir birliktelik inşa ediliyor. Akdeniz genelinde birçok ekonomik zorluk olmasına rağmen iş birliklerini geliştirerek güçleneceğiz."

Canadall'den iş birliği mesajı

Barselona Ticaret Odası Başkanı Joan Canadell de Akdeniz ülkeleri için refah ve kalkınma seviyesinin artırılarak, işsizliğin çözümüne yönelik kısa ve uzun dönem hedeflerini belirlediklerini bildirdi.

Güvenlik sorunları ile AB'nin Akdeniz üzerindeki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Canadell, "Daha çok yatırım çekmeli, iş birliğini güçlendirmeli, ortak faydalar doğrultusunda güvenlik sorununu çözmeliyiz. Akdeniz ülkeleriyle Avrupa arasındaki iş birliği AB'nin dikkate aldığı şekilde güçlendirilmeli. Özellikle AB tarafından desteklenen sosyal ve çevresel faydalar gözetilmeli. Bölge ülkeleri ayrı ayrı geniş bir potansiyel ve birikimi barındırıyor. Bu ülkelerin diğerleri üzerindeki ekonomik, çevresel ve sosyal birçok etkisi iyi değerlendirilmeli." diye konuştu.

Canadell, Akdeniz bölgesinin doğu ile batıyı, kuzey ve güneyi birleştirdiğine dikkati çekerek, dijital altyapının geliştirilmesi, yolsuzluğa karşı savaşılması, şeffaflığın sağlanması ve güvenliğin oluşturulmasıyla bu geniş bölgede kalkınmanın önemli aşamalarının sağlanacağını dile getirdi.

"Kazan-kazan" stratejisi

ASCAME Başkanı Ahmed El Wakil de MedaWeek'in Akdeniz ülkelerinde oluşturulacak iş birliği için örnek teşkil eden bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, başarılı konferansların "kazan-kazan" anlayışına dayanan iş birliklerinin gerçekleştirileceğini belirten Wakil, şunları kaydetti:

"Birlikte güçlüyüz, birlikte bölgemiz için köprüler inşa edeceğiz ve kendi sorunlarımızı beraber çözeceğiz. Yeni yatırımlar yaparak yeni işler yaratacağız. Tüm sponsorlarımız ve heyetimize teşekkür ediyorum."

Wakil, Afrika'nın kalkınması, şehirlerin modernleşmesi, çevrenin korunması ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinin Akdeniz bölgesi için en önemli gündem maddeleri olduğunu sözlerine ekledi.