13. Ankara Startup Zirvesi

Girişimcilere yol göstermek amacıyla düzenlenen 13'üncü "Ankara Startup Zirvesi" bu hafta sonu girişimci ve yatırımcıları bir araya getirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilkent Genç Girişimciler Kulübü tarafından organize edilen 13'üncü Ankara Startup Zirvesi, 15 Aralık'ta Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek.

Zirvede, melek yatırımcılar, yatırım grupları ve web-mobil tabanlı projeleri olan girişimciler bir araya gelecek.

Ankara başta olmak üzere Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı zirve, fikri olan girişimcilerin yeni başlangıçlar yapmasına imkan sağlayacak.

Zirvede, katılımcılara girişimcilik ekosistemi tanıtılırken, ortaya konulacak girişim temelinde kariyer hedefiyle özellikle üniversite öğrencileri için geniş bir vizyon sunulması planlanıyor.

Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda düzenlenecek etkinliğe, Bilkent Cyberpark ve Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi de daimi partner olarak destek veriyor.

8 "startup" yatırımcı karşısına çıkacak

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde finallere seçilmeye hak kazanan "startup"lar görücüye çıkacak. Dereceye giren "startup"lar, yatırımcı ve jüri karşısında sunumla tanıtılacak. Daha sonra jüri, en dikkati çeken "startup"ları seçecek.

Ankara Startup Zirvesi'nde özel ödüllerle de girişimcilerin gelişimleri desteklenecek. Bu kapsamda, Bilkent Cyberpark'ta ofis sahibi olmak, danışmanlık şirketinden rapor hizmeti almak gibi ödüller verilecek.

Çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 800 kişinin katılacağı etkinlikte her yıl 100'den fazla "startup" başvurusu alınıyor. Zirveye katılanlar arasında mücadele edecek 20 "startup" belirleniyor. Bunlar arasından finale kalan 8'i seçilerek yatırımcı karşısında görücüye çıkıyor. Diğer 12 startup ise "Elevator Pitch" konseptinde jüri karşısında 1'er dakika içinde kendilerini ifade etmeye çalışıyor.