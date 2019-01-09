13 Araç Birbirine Girdi: 4 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun
'da yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı
'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda oluşan buzlanmadan kayan 13 aracın art arda birbirine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre araç trafiğine kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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