Son Dakika Haberleri: 13 Aracın Karıştığı Kaza Nedeniyle Kapanan Yol, Açıldı

13 Aracın Karıştığı Kaza Nedeniyle Kapanan Yol, Açıldı

37 dakika önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 Ankara- İstanbul karayolunun kapanan İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

13 Aracın Karıştığı Kaza Nedeniyle Kapanan Yol, Açıldı, System.String[]
BOLU'nun Gerede ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-750 Ankara- İstanbul karayolunun kapanan İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Gerede ilçesi D-750 karayolunda dün saat 20.30 sıralarında kar ve buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyon şoförü Servet Erdoğan (47) 3 saatlik çalışmayla araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından D-750 Ankara-İstanbul karayolu, çift yönlü trafiğe kapandı. Yolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. İstanbul yönünde ise yan yatan TIR'ların da bulunduğu araçlar nedeniyle kapalı kaldı. Polis ekipleri, İstanbul yönüne giden sürücüleri,  Çamlıdere gişelerinden TEM'e yönlendirdi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yol araçların yoldan kaldırılmasıyla sabah 07.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:16 Kaynak: DHA

Gerede, Bolu, Ankara, İstanbul, 3. Sayfa
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