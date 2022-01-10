13 aracın lastiklerini kesip, adının baş harflerini yazdı - Son Dakika

13 aracın lastiklerini kesip, adının baş harflerini yazdı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sevgisiyle tartışan genç, sinirini sokakta park halindeki araçlardan çıkardı. Elindeki bıçakla 13 aracın lastiklerini kesen genç, bazı araçların kaputuna ise isminin ve soyadının baş harflerini kazıdı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi ile tartışan Emre U. (32), elindeki bıçakla sokaktaki park halinde olan 13 aracın lastiklerini kesti. Öfkesi dinmeyen genç, bazı araçların da kaputunu çizip, isim ve soyadının baş harflerini kazıdı. Bu duruma şahit olan bir vatandaş polisi aradı. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Sabah dışarı çıkan araç sahipleri, arabalarının lastiklerinin kesildiğini görünce şoke oldu. 13 aracın sahibi de şüpheliden şikayetçi olurken, araç sahiplerinden Orhan Yalçın, "Gece gelmiş, 13 arabaya zarar vermiş. Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramış. Arkadaşların araçlarına da zarar vermiş. Sabah saat 07.00'de emniyetten arayıp, araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bazı araçlara 'E' harfini yazmış. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Kimseyle bir husümetimiz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.