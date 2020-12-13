Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stuttgart - Bayern Münih
07:00 Süper Lig Özetler
07:25 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Stadyum
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:20 TFF 1. Lig Özetler
11:25 Takvim Yaprakları
11:30 Spor Hafta Sonu
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:25 Altınordu - Akhisarspor
14:00 Hedef Süper Lig
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor A.Ş. - Altay
15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Giresunspor - Adana Demirspor
18:55 Bursaspor - Yılport Samsunspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika