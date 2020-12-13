13 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 3

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Gönül Dağı

03:10 Yok Olmadan Keşfet

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:40 Nirvana Alevler İçinde

07:00 Böyle Bitmesin

08:20 Böyle Bitmesin

09:00 Seksenler

10:10 Diriliş Ertuğrul

10:30 Yedi Numara

11:25 Kalk Gidelim

13:00 Yok Olmadan Keşfet

13:50 Benim Adım Melek

14:15 3'te 3 Tarih

15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

17:15 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun