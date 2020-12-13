13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
13.12.2020 06:42
13 Aralık 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
01:40 Çocuklar Duymasın
02:00 Galip Derviş
03:30 Akasya Durağı
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:50 Fırtına
05:40 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Afili Aşk
10:30 Evim Şahane
10:30 Yanımda Kal
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Senden İyi Yok
15:00 Geniş Aile
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Yanımda Kal
23:45 O Şimdi Mahkum
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