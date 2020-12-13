13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

13.12.2020 06:42
13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

13 Aralık 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

01:40 Çocuklar Duymasın

02:00 Galip Derviş

03:30 Akasya Durağı

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:50 Fırtına

05:40 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

10:30 Evim Şahane

10:30 Yanımda Kal

12:00 Çok Gezenti

13:30 Evim Şahane

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Yanımda Kal

23:45 O Şimdi Mahkum

13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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