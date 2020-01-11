13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı

43 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs 'dur' ihtarına uymayarak polisle silahlı çatışmaya girdi.

13 ayrı suçtan aranan şahıs polisle çatıştı: 3 kişi yaralandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs 'dur' ihtarına uymayarak polisle silahlı çatışmaya girdi. Şüpheli şahıs ağır yaralanırken, yanında bulunan bir kişi ile polis memuru hafif yaralandı.


Olay, 22.00 sırlarında Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı Paşaormanı köyü içerisinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş, beraberinde ekip arkadaşı ile daha önce takip ettikleri ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsı takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı sırada Paşakormanı köyü mevkiinde şüpheli şahıs çıkmaz sokağa girince polise ateş etmeye başladı. Asayiş Şubesinde görevli polis memuru İhsan Durmuş da karşılık verdi. Polis memuru İhsan Durmuş sağ bacağından yaralanırken, Salih M. ise aldığı mermi ile ağır yaralandı. Diğer yandan şüpheli şahsın yanında bulunan Muhammet K.'da yaralandı. Yaralı polis memuru Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, diğer şahıslar Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan sorgusunda Salih M.'nin 13 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.


Olayı öğrenen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı yaralanan polis memurunu Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret çıkışında konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün akşam 22.00 sıralarında daha önceden 13 aranması olan ve savcılık kararı ile aranmakta olan uyuşturucu ile uğraşan bir vatandaş, polisimize ateş etmek sureti ile ayağından yaraladı. Poliste karşılık vermek sureti ile kişiyi yaraladı. Polisimiz de sıkıntı yok. Küçük bir yarası var. Vatandaş ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde de Düzce'nin Muncurlu köyünde yaralama olayına karışmıştı. Mutlaka bulunması gerekiyordu. Aranan şahsın yanında bir kişi daha uyuşturucu almak için bulunuyordu. O da hafif yaralandı" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • OBJEKTİF: POLİSE KURŞUN SIKANI OLA Kİ İLERDE SERBEST BIRAKANI ALLAH BUNUN GİBİ ZALİMLERLE MUHATAP ETSİN . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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