Son Dakika Haberleri: 13 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

13 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

2 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

13 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'mala zarar verme' gibi 13 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş'un Sağıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını öğrendi. Jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Ali Ayruş, yakalandı. Gözaltına alınan Ayruş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:01 Kaynak: DHA

Söke, Aydın, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme Kararında Direndi; Hasan Akar'ı 2 Yıl 6 Ay Hapse Çarptırdı Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 19:02:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]