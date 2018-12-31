13 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı
2 saat önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.
AYDIN'ın Söke
ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı. Jandarma
ekipleri 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'mala zarar verme' gibi 13 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş'un Sağıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını öğrendi. Jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Ali Ayruş, yakalandı. Gözaltına alınan Ayruş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:01 Kaynak: DHA
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