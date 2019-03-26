Son Dakika Haberleri: 13 Ayrı Suçtan Kaydı Bulunan Hırsız Enselendi

13 Ayrı Suçtan Kaydı Bulunan Hırsız Enselendi

12 dakika önce

Başkent'te evlere girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.İ.B. isimli şahıs, Yenimahalle hırsızlık ekiplerinin özverili ve dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

13 Ayrı Suçtan Kaydı Bulunan Hırsız Enselendi, System.String[]
Başkent'te evlere girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.İ.B. isimli şahıs, Yenimahalle hırsızlık ekiplerinin özverili ve dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

Ankara Yenimahalle'de Yukarı Yahyalar Mahallesi 903 sokakta bir binada saat 15.00 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahibi saat 17.00 sıralarında geri geldiğinde, ikametinin cam korkuluğunun söküldüğünü ve camının açık vaziyette olduğunu gördü. Evin içerisini kontrol ettiğinde, televizyonun ve laptopunun çalındığını anladı. Olayı polis ekiplerine bildiren vatandaş şikayetçi oldu.

Çeşit çeşit suçları işlemiş

Konu ile ilgili Yenimahalle hırsızlık ekibi yaptığı istihbarı çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerden birisinin B.İ.B. isimli kişi olabileceği bilgisine ulaştı. B.İ.B., İvedik Caddesi ile 357 cadde kesişimin polis ekiplerince görülerek yakalandı. B.İ.B. suçunu itiraf ederek B.O. ve H.E. isimli arkadaşlarıyla hırsızlık için eve girdiklerini söyledi. Suçlunun, 4 adet evden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 gasp, 2 yaralama suçlarından toplamda 13 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. B.İ.B. adli kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, olayda yer alan diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

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