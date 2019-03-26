13 Ayrı Suçtan Kaydı Bulunan Hırsız Enselendi

Başkent'te evlere girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.İ.B. isimli şahıs, Yenimahalle hırsızlık ekiplerinin özverili ve dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

Başkent'te evlere girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı suçtan kaydı bulunan B.İ.B. isimli şahıs, Yenimahalle hırsızlık ekiplerinin özverili ve dikkatli çalışması sonucu yakalandı.



Ankara Yenimahalle'de Yukarı Yahyalar Mahallesi 903 sokakta bir binada saat 15.00 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahibi saat 17.00 sıralarında geri geldiğinde, ikametinin cam korkuluğunun söküldüğünü ve camının açık vaziyette olduğunu gördü. Evin içerisini kontrol ettiğinde, televizyonun ve laptopunun çalındığını anladı. Olayı polis ekiplerine bildiren vatandaş şikayetçi oldu.



Çeşit çeşit suçları işlemiş



Konu ile ilgili Yenimahalle hırsızlık ekibi yaptığı istihbarı çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerden birisinin B.İ.B. isimli kişi olabileceği bilgisine ulaştı. B.İ.B., İvedik Caddesi ile 357 cadde kesişimin polis ekiplerince görülerek yakalandı. B.İ.B. suçunu itiraf ederek B.O. ve H.E. isimli arkadaşlarıyla hırsızlık için eve girdiklerini söyledi. Suçlunun, 4 adet evden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 gasp, 2 yaralama suçlarından toplamda 13 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. B.İ.B. adli kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, olayda yer alan diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira

Tuvalet Havalandırmasından İçeri Giren Hırsız, Ev Sahipleri Tarafından Yakalandı

Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırdı

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı