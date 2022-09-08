13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak

08.09.2022 20:48
13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasının yarın yapılacağını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasının yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.


YORUMLAR
500
Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi Bakan Koca, hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını bildirdi Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır Bakan Koca: Mersin'de 25 kişi yangından etkilendi, 1'inin durumu ağır
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:47 BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 21:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement