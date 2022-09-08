13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura, yarın yapılacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

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