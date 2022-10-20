13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor

20.10.2022 19:28

13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor Elazığ'da galericilik yapan bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor.

13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da galericilik yapan bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor. Aracına değer biçmeyen vatandaş, aracını her sabah temizliyor.

Elazığ'da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı. Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı. 22 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken, değişen parçası olmamasıyla da dikkat çekiyor. Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, "Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız" dedi.

"Üstünde toz olması dahi bizi rahatsız ediyor"

Aracın 2000 model İE serisi olduğunu belirten Özgür, "Araca bu zamana kadar hiç tüp takılmamıştır. Kilometresi 13 bindedir. 2000 yılında bir vatandaş bu aracı alarak garajında muhafaza etmiş. Sadece bakımları için dışarı çıkarmış. Muayene zamanı geciktirmeden yaptırmış. Çok fazla kullanılmamış. Biz aracı bulunduğu kapalı garajdan gidip teslim aldık. Yağ ve su bakımlarını yaptık. Şuanda aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten aracımızda boya ve değişeni yok. Kilometresi 13 binde bu aracın emsali Türkiye'de yok. Galerimizde diğer araçlarımız kirli olsa da çok önemli değil. Fakat bu araç temiz olmalıdır. Her sabah geldiğimizde aracımızı temizliyoruz. Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay geçmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor! BMC müjdeyi verdi: Altay tankı TSK envanterine giriyor! Artvin haber | Artvin'de taşan dere bazı köy yollarını ulaşıma kapattı Artvin haber | Artvin'de taşan dere bazı köy yollarını ulaşıma kapattı Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı Park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı

Ali Hıdır, Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 02:02:13. #1.13#
SON DAKİKA: 13 bin kilometredeki 2000 model 'Şahin'e gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement