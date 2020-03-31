13 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

13 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
Korona virüsü sebebiyle en çok aranan ürünlerden biri olan maskede fırsatçılara gün doğdu.
Korona virüsü sebebiyle en çok aranan ürünlerden biri olan maskede fırsatçılara gün doğdu. İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları baskında 13 bin adet maske ele geçirdi.
İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde usulsüz şekilde tıbbi masken üreten bir imalathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında toplam 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin maske ele geçirildi. Maskelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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