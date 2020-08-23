13 bin yıllık buğday tohumu 'kavılca' için valilik desteği - Son Dakika

KARS Valisi Türker Öksüz'ün girişimleri sonucu toprakla buluşan 13 bin yıllık geçmişi bulunan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı. 1750 dekarda ekimi yapılan kavılca buğdayından yüksek oranda verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Vali Öksüz, "174 üreticimize 34 ton kavılca buğdayı tohumu dağıttık. Allah'a şükürler olsun hasat mevsimi geldi ve biz emeğimizin, gayretimizin karşılığını aldık" dedi.

Anavatanı Kars olan, soğuk iklime dayanıklı, kabuğu kalın ve katmanlı olması nedeniyle gluten oranı normal buğday türlerine göre çok düşük olan kavılca buğdayının ekilmesi için Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, 20 yıl önce başlattığı çalışmaya Vali Türker Öksüz de destek verdi. Kars Valiliği öncülüğünde DAP İdaresi desteğinde yürütülen kavılca buğdayı tanıtımı ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında 174 üreticiye 34 tonun üzerinde kavılca buğday tohumu dağıtıldı. 1750 dekar alana ekimi yapılan kavılca buğdayının hasadına başlandı. Biçerdöverlerle arazilerde harıl harıl çalışan çiftçiler kavılca buğdayını hasat etti.