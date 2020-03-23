13 bin yıllık kadim tarih - Son Dakika
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13 bin yıllık kadim tarih

33 dakika önce

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ndeki Körtik Tepe bölümü 13 bin yıl öncesine, insanlık tarihine ışık tutan, yeni bilgiler getiren eserleri de barındırıyor.

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Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ndeki Körtik Tepe bölümü 13 bin yıl öncesine, insanlık tarihine ışık tutan, yeni bilgiler getiren eserleri de barındırıyor.

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:08 

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