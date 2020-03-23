13 bin yıllık kadim tarih
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Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ndeki Körtik Tepe bölümü 13 bin yıl öncesine, insanlık tarihine ışık tutan, yeni bilgiler getiren eserleri de barındırıyor.
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ndeki Körtik Tepe bölümü 13 bin yıl öncesine, insanlık tarihine ışık tutan, yeni bilgiler getiren eserleri de barındırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:08
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