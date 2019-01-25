Son Dakika Haberleri: 13. Bölge Eczacı Odası Ağrı Temsilciliği Açıldı

13. Bölge Eczacı Odası Ağrı Temsilciliği Açıldı

1 saat önce

Ağrı'da 13. Bölge Eczacı Odası Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

13. Bölge Eczacı Odası Ağrı Temsilciliği Açıldı, System.String[]
Ağrı'da 13. Bölge Eczacı Odası Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Türk Eczacılar Odası Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri,13. Bölge Erzurum Ecza Odası Başkanı Ecz. Hakan Özcan, Genel Sekreteri Ecz. Hakan Özcan, 13. Bölge Eczacı Odası Ağrı İl Temsilcisi Ecz. Aydın Yeğen, ve davetliler katıldılar.

Açılış Töreninde Konuşan Türk Eczacılar Odası Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Ağrı'da bulunan meslektaşlarının bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade ederek " Bu tarz mekanları fiziki mekanlardan çıkarıp canlı birer mekan haline dönüştürmek lazım. Onun içinde temsilciliğimizin daha çok çalışması, kendi mesleki konularını daha yakından takip etmesi, meslektaşları ile gerekli organizasyonları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu konuda İl temsilcimiz Aydın Yeğen kardeşime güveniyor ve kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Açılış töreni, İl Temsilci Ecz. Aydın Yeğen'e çeşitli hediyelerin takdim edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından son buldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

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