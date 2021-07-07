13. Bölge UMKE Kentleri Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Konya ve Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin katıldığı (UMKE) 13. Bölge tatbikatına katıldı. İlimize bağlı Gökçe köyünde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği heyelan kaynaklı meydana gelen göçük altından mahsur kalan yaralılara UMKE unsurları tarafından müdahale edildi. Bölgede emniyet ve güvenlik önlemlerini alarak enkaz altında kalan vatandaşların yer tespitini yapan UMKE ekipleri daha sonra göçükteki moloz yığınlarını temizleyerek afetzedeleri sıkıştıkları yerden kurtardılar. Tatbikat gereği bölgede kurulan sağlık çadırlarında ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Gerçeğini aratmayan doğal afet tatbikatını yerinde takip eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, ülkemizin deprem kuşağında yer almasından dolayı bu tür afetlerin sık sık yaşandığını belirterek, yaşanabilecek afetlere karşı her anlamda hazırlıklı olabilmek amacıyla verilen bu tür eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti. Yaşanan süreci yakından takip ederek sürecin her aşaması hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Işık Konya, Karaman ve Aksaray illerinden gelen UMKE ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği tatbikatın UMKE'nin manevra kabiliyeti ve yeteneğini sahada göstermesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek tatbikata katılan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür etti. Tatbikatın ardından daha sonra kamp yapılan alanı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir araya geldiği ve bir süre sohbet ettiği UMKE ekiplerine katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kısa adı UMKE olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından yapılan eğitimler sırasında acil durumlarda kazazedelere sağlık açısından doğru müdahale ile yaralının hastaneye doğru bir şekilde naklinin yapılması, gerekli iletişim ve bilgi akışının sağlanması, temel yaşam desteği, havayolu açıklığının sağlanması, travmalı hastalara yaklaşım, araç altında ve enkaz altındaki hastaya yaklaşım, cruh sendromu, temel kampçılık gibi birçok konuda eğitim veriliyor. UMKE ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikata Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve ilgili kurum müdürleri katıldı.