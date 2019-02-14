13 Camiden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerindeki 13 camiye girerek, hırsızlık yapan Özcan Yıldırım polis tarafından yakalandı.
KOCAELİ'nin Gebze
, Çayırova
ve Darıca
ilçelerindeki 13 camiye girerek, hırsızlık yapan Özcan Yıldırım
polis tarafından yakalandı. Yıldırım, tutuklandı.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü
Gebze, Çayırova ve Darıca'da bulunan camilere art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Elektronik eşyaların çalındığı camiler ile çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polisi hırsızlık olaylarını Özcan Yıldırım'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yıldırım, 13 cami ile bir internet kafeden hırsızlık yaptığını, çaldığı eşyaları ise Gebze'de ikinci el elektronik eşyalar satan H.K.'ya sattığını itiraf etti. H.K.'ya ait iş yerinde yapılan aramada çalıntı 1 adet televizyon ve 2 adet monitör ele geçirildi. Polis
iş yeri sahibi H.K.'yı da gözaltına aldı. H.K. hakkında 'hırsızlık malı satın almak' suçundan soruşturma başlatılırken, adliyeye sevk edilen Özcan Yıldırım tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Gebzekocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:19 Kaynak: DHA
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