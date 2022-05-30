13. Çevre Festivali'ni "Tek Bir Dünya" mottosuyla Amfili Park'ta gerçekleşti

Atölyeden söyleşiye, yarışmadan konsere kadar pek çok etkinliğin yapıldığı festivale, dünyayı dahayaşanılabilir kılmaya gönüllü yüzlerce yurttaş katılarak, çevre için iyilik hareketinin bir parçası oldu.

Dünyanın son yıllarda karşılaştığı en büyük tehditlerin başında gelen küresel iklim kriziyle mücadele için yürütülen çalışmalara Ataşehir Belediyesi de katkı sağlamaya devam ediyor. Her yıl düzenlenen Çevre Festivali'nin 13'üncüsü "Tek Bir Dünya" mottosuyla yola çıkılarak hazırlandı. Festival, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ataşehir Amfili Park'ta gerçekleşti.

Çevre Festivali, ilk olarak Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal'ın açılış konuşmalarıyla başladı, ardından Ataşehir Çocuk Meclisi, renkli dans gösterisiyle festivalde yer aldı.

Programda yer alan atölyelere katılarak, hep birlikte dans eden, geri dönüşümün inceliklerini öğrenen, derin nefesler alarak ruhunun ve bedeninin sesini dinleyen katılımcılar, öğretici deneyimler yaşadı. Ayrıca sosyal medya fenomeni Doğa Konukoğlu'da geri dönüşüm atölyesiyle herkese keyifli anlar yaşattı.

ÇEVRE ÜZERİNE SÖYLEŞİLER

Çevre festivaline akademisyen, sanatçı, aktivistler, vakıflar, üniversite toplulukları katılarak bilgi ve deneyimlerini aktardı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Küresel Isınma Kurultayı Başkanı Celal Toprak, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsav, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Sözbir Karakuş, Permatürk Vakfı Kurucu Üyesi Emrah Ateş,Sanatçı - Çevre Aktivisti Zeliha Sunal, Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Fizyoterapist Benan Özkol ve Devri Daim Enstitüsü Permakültür Aktarımcısı Alper Can Kılıç söyleşi programına katılan isimler arasında yer aldı.

Söyleşilerde, kuraklık, şehirlerin plansız büyümesi, ormansızlaşma, su kaynaklarının kirletilmesi gibi konulara ilişkin sorunlar ele alınarak, çözüm için neler yapılabileceği katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca sürdürülebilir çevre politikalarından olan permakültür ve geri dönüşüme dair günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler sunuldu.

Festivale, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Ekrem Köse, belediye birim müdürleri ile çok sayıda yurttaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

ŞARKILAR BU KEZ ÇEVRE İÇİN SÖYLENDİ

13. Çevre Festivali'ne Fungistanbul, So Swing, PoliRock ve PoliPop şarkılarıyla renk kattı. Metal, plastik şişe ve bidon gibi atık malzemelerden yapılan enstrümanlar "daha temiz bir doğa" için çaldı.

Ataşehir Belediyesi, 'Sıfır Atık' kapsamında tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımını engellemek amacıyla, festivale termos ya da su matarasıyla gelinmesi için çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan yurttaşlar, festivale alanına termos ve su mataralarını getirerek, bu konuda herkesi teşvik edici örnek bir davranış sergilediler. Festival alanında kim yerde atıklardan takı tasarımı, kimi yerde kompost yapımı, kimi yerde ise geri dönüşümü renkli hale getiren oyunlar oynandı.

Çevre gönüllüsü Ataşehirliler evlerinden bitkisel atık yağ ve elektronik atıklarını getirerek hem geri dönüşüme katkı sağladı hem de günün anlam ve önemine yakışır çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve İstanbul Gönüllüleri'nin çocuklar için birlikte hayata geçirdiği 500 İG Etkinlik Otobüsü-Gezici Kütüphanesi, 13. Çevre Festival'ne Ataşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak katıldı. Çocukların hem kaliteli zaman geçirmeleri hem de eğlenirken öğrenmeleri amacıyla gezici kütüphanede birçok oyun, atölye çalışması yapıldı. Bununla birlikte İstanbul'un köyleri ve merkeze uzak mahallelerindeki çocuklar de için yurttaşlar kitap bağışında bulundu.