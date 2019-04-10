Son Dakika Haberleri: 13. Cuma Filmi

13. Cuma Filmi

20 dakika önce

13. Cuma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 13. Cuma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13. Cuma Filmi, System.String[]
Genç bir kadın, başka bir dünyaya açılan kapıyı açan şeytani bir cihaz keşfeder. Cihazı kullanması ile karanlık bir varlığın ortaya çıkmasına neden olur.


Yönetmen: Justin Price
Senaryo: Justin Price
Oyuncular: Lisa May, Khu, Melissa L. Vega, Victoria Valdez, David E. Cazares, Deanna Grace Congo, Samantha Jo Aramburu, Joseph Daniel Ellis, Johnny R. Llanes, Viviana Ozuna, Kristina Rev, Antonio Villarreal, Jose Zuniga
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The 13th Friday
Yapımcı Firma: Pikchure Zero Entertainment
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

13. Cuma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Genç, Sinema
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