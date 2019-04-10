13. Cuma Filmi
20 dakika önce
13. Cuma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 13. Cuma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
bir kadın, başka bir dünyaya açılan kapıyı açan şeytani bir cihaz keşfeder. Cihazı kullanması ile karanlık bir varlığın ortaya çıkmasına neden olur. Yönetmen:
Justin PriceSenaryo:
Justin PriceOyuncular:
Lisa May, Khu, Melissa L. Vega, Victoria Valdez, David E. Cazares, Deanna Grace Congo, Samantha Jo Aramburu, Joseph Daniel Ellis, Johnny R. Llanes, Viviana Ozuna, Kristina Rev, Antonio Villarreal
, Jose ZunigaFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The 13th FridayYapımcı Firma:
Pikchure Zero EntertainmentYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
21.06.201913. Cuma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Eski Sevgilisinin Evlendiğini Duyan Genç Kadın Gelinlikle Düğünü Bastı
Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!
Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi