Son Dakika Haberleri: 13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika 3. Sayfa 13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı

6 saat önce

Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis cezası alan firari, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

13 dolandırıcılıktan 40 yıl hapis cezası aldı, System.String[]

Adana'da 13 dolandırıcılık olayından 40 yıl hapis cezası alan firari, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Bürü Amirliği dedektifleri 13 ayrı "başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan Osman C.'nin (37) merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen infaz dedektifleri hükümlüyü caddede yakaladı.


Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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