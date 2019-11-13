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13 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Erzincan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında A.Y, Ü.A. ve C.K'nin kullandığı 3 ayrı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobillerde bulunan ve yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 3'ü çocuk 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Otomobil sürücüleri, göçmen kaçakçığılı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

13 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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