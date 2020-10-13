Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 beIN Manşet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:00 Geniş Özet
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Milli Maç Özel
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
09:00 Gamer
09:45 Süper Lig Kısa Özet
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
11:30 Geniş Özet
12:00 Özel Röportaj
12:00 Kolaysa Anlat
12:00 Maç Saati
13:30 This is Paris
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:00 Özel Röportaj
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
15:45 Selçuk İnan Hikaye
16:00 Taraftar
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 Özel Röportaj
20:45 Selçuk İnan Hikaye
21:00 Süper Lig Özel
22:00 Özel Röportaj
22:00 Maç Saati
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika