13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.10.2020 06:42
13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

13 Ekim 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 beIN Manşet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:00 Geniş Özet

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 Milli Maç Özel

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

09:00 Gamer

09:45 Süper Lig Kısa Özet

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

11:30 Geniş Özet

12:00 Özel Röportaj

12:00 Kolaysa Anlat

12:00 Maç Saati

13:30 This is Paris

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:00 Özel Röportaj

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

15:45 Selçuk İnan Hikaye

16:00 Taraftar

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

17:00 beIN Teknik

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Özel Röportaj

20:45 Selçuk İnan Hikaye

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Özel Röportaj

22:00 Maç Saati

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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