13 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Teknik Analiz

02:00 Rusya - Türkiye

02:00 Stadyum

03:45 Stadyum

04:05 Taktik Analiz

05:05 Teknik Analiz

05:30 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:05 Süper Lig Özetler

06:10 Takvim Yaprakları

06:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler

12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Hava Durumu

13:59 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

23:05 Avrupa'dan Futbol

23:05 Taktik Analiz