Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Teknik Analiz
02:00 Rusya - Türkiye
02:00 Stadyum
03:45 Stadyum
04:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
05:30 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:05 Süper Lig Özetler
06:10 Takvim Yaprakları
06:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
13:59 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Futbol Aklı
23:05 Avrupa'dan Futbol
23:05 Taktik Analiz
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika