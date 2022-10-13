Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bein 1. Lig
01:30 Final
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Fta Antalyaspor - A. Konyaspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Hk Ümraniyespor-y. Kayserispor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray
10:30 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Samsunspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Ankaragücü - Fenerbahçe
15:00 Y. Kayserispor - Galatasaray
15:30 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor
16:00 B. Giresunspor - Beşiktaş
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası
Son Dakika › TV › 13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika