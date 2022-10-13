13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.10.2022 06:42
13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Ekim 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 Final

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Fta Antalyaspor - A. Konyaspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Hk Ümraniyespor-y. Kayserispor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Diyarbakirspor - Galatasaray

10:30 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Samsunspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Ankaragücü - Fenerbahçe

15:00 Y. Kayserispor - Galatasaray

15:30 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor

16:00 B. Giresunspor - Beşiktaş

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

YORUMLAR
500
Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: InterSinema.com

Galatasaray, Kayserispor, Antalyaspor, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 07:43:44. #1.13#
SON DAKİKA: 13 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement