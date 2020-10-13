13 Ekim Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

13 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

13.10.2020 09:28
13 Ekim Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 18.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 Milliler, Sırbistan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.SIRBİSTAN CEPHESİ19.00 Sırbistan Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak. 19.30 Sırp ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ16.00 Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar basın toplantısı düzenleneyecek.17.00 Siyah-beyazlılarda Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Elmadağ'da kamp yapan  Serbest Güreş Milli Takım kampını ziyaret edecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ19.00 Letonya - Malta19.00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs21.45 Almanya - İsviçre21.45 Ukrayna - İspanya21.45 Karadağ - Lüksemburg21.45 Faroe Adaları - Andorra21.45 Lihtenştayn - San Marino

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI21.30 Ay-yıldızlılar, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR13.00 Çarşambaspor - Yozgatspor 1959 (Çarşamba)14.30 Altındağspor - Çankaya FK (Çubuk İlçe)15.30 Bergama Belediyespor - Manisaspor (Bergama 14 Eylül)

BASKETBOLEuroleague21.00 ALBA Berlin - Anadolu EfesEurocup20.00 Frutti Extra Bursaspor - Promitheas

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 İlbank - Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)14.00 Çan Gençlik Kalespor - PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)16.00 Karayolları - Nilüfer Belediyespor (Başkent)17.00 Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor (Aksaray)17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

19.00 VakıfBank - Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)


Milli Takım Teknik Direktörü, Şenol Güneş, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 13 Ekim Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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