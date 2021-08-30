13. Ereğli Balık Festivali - Son Dakika

Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım , Tepe'ye Karamürsel sepeti ve Karamürsel kadırga maketi hediye etti.

13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş

Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor