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13. Ereğli Balık Festivali - Son Dakika

13. Ereğli Balık Festivali

30.08.2021 12:10
13. Ereğli Balık Festivali, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 13. Balık Festivali kapsamında Gökhan Tepe konser verdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 13. Balık Festivali kapsamında Gökhan Tepe konser verdi.

Ereğli Mahallesi'ndeki konser öncesi konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, bereketli bir av sezonu geçirilmesi dileğinde bulunarak, Karamürsellilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Tepe'ye Karamürsel sepeti ve Karamürsel kadırga maketi hediye etti.

13. Ereğli Balık Festivali
13. Ereğli Balık Festivali
13. Ereğli Balık Festivali
13. Ereğli Balık Festivali
13. Ereğli Balık Festivali

Karamürsel, Kocaeli, Konser, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 13. Ereğli Balık Festivali - Son Dakika


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