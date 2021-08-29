Yıldırım, konuşmasında bol, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunarak, "Balıkçılarımız sezona iyi hazırlandı. 'Vira bismillah' deyip denize açılacaklar. Dualarımız onlarla. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Festival kapsamında Ereğli Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Karamürsel Belediyesince denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde gerçekleştirilen festivale, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika › Güncel › 13. Ereğli Balık Festivali'nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı - Son Dakika

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