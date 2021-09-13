Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:00 Trio
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Erzurumspor
14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 Maç Saati
17:45 1 Yıldız 10 Gol
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor
20:45 beIN Süper Lig
21:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika