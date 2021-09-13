13 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:20 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

02:30 Teşkilat

04:30 Gizemli Tarih Ayasofya

05:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:10 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:05 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Gönül Dağı

23:55 Dünya Hali