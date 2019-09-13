13 eylül cuma dha spor gündemi

Hem anne hem de paralimpik şampiyon!

Goalball Milli Takımı sporcusu Gülşah Düzgün: Spordan kazandığım ilk para ödülümle aileme araba aldım

"Anne olmak ve kızımdan ayrı kalmak duygusal olarak beni biraz yıpratıyor"

"Görmeyi sadece araba kullanmak için isterdim"

"Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık ama futbol, basketbol ve voleybol kadar sesimizi duyuramadık"

"Kızım Elif Beren'in pilot olmasını isterim"

"Spor bana çok şey kattı"

"En mutlu anım; Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğumuz andı"

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Selçuk Şahin: Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmek istiyorum

"Bursa her zaman futbolun önde olduğu bir yer, o yüzden burayı tercih ettim"

"Bursa şehir olarak düşmeyi hiçbir zaman hak etmiyor, geçen sene talihsizlik oldu ama önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek"

"Bursaspor'da kaptanlık büyük bir gurur. Şu an tek düşündüğümüz sezon sonu kupayı kaldırmak"

"38 yaş futbol için ciddi bir yaş ancak yaşa takılmamak gerekiyor. Bu oyuncunun kendi elinde, geçen sene sakatlık yaşamadan yaklaşık 30 maça çıktım. İşimi seviyorum"

Ralli pilotları Dani Sordo ve Thierry Neuville DHA'ya konuştu!

Dani Sordo: Sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak

"Shakedown benim için zor geçti"

Thierry Neuville: Yapmam gereken, en hızlı şekilde yoluma devam etmek

"Buranın çok özel olduğunu düşünüyorum"

"Asıl planı belirleyecek olan Ott Tanak"

SÜPER LİG

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa

GALATASARAY

11.00 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 28'inci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılarda Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.00 Takım özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

17.00 Kafilenin kentte karşılanışı.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

RALLİ

Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci gününde Çetibeli 1, İçmeler 2, Ula 2 etapları koşulacak.

TENİS

08.00 Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) işbirliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası"nın açılış vuruşunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yapacak.

VOLEYBOL

18.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 2'nci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

FIBA 2019 DÜNYA KUPASI YARI FİNALİ

11.00 İspanya - Avustralya

15.00 Arjantin - Fransa

BASKETBOL

Gloria Cup

17: 30 Teksüt Bandırma - CSKA Moskova

20: 00 Galatasaray - Anadolu Efes

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Lille - Angers ( Zeki Çelik, * Yusuf Yazıcı cezalı)

21: 00 Le Havre - Paris FC (Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy)

21: 30 Lokeren - Westerlo (Berke Özer)

21: 30 Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg ( Kenan Karaman, Kaan Ayhan)

22: 30 Setubal - Braga ( Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)