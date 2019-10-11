13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Malatya merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasıyla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 yılları arasında Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas'ta 14 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 emekli astsubay, 9 muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli şüpheli gözaltına alındı.



Tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA